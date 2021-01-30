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Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на втором этапе КМ в Херенвене

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на втором этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды). Второе место занял канадец Лоран Дюбрей. Бронзовую медаль разделили голландец Дай Дай Нтаб и россиянин Артём Арефьев, показавшие одинаковое время.

На той же дистанции у женщин россиянка Ангелина Голикова стала второй. Первенствовала голландка Фемке Кок, третьей стала австрийка Ванесса Херцог.

Кубок мира. Второй этап. Херенвен, Нидерланды

Мужчины, 500 м

1. Павел Кулижников (Россия) — 34,475

2. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,520

3. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) — 34,588

3. Артём Арефьев (Россия) — 34,588…

6. Руслан Мурашов (Россия) — 34,633…

13. Виктор Муштаков (Россия) — 34,910.

Женщины, 500 м

1. Фемке Кок (Нидерланды) — 37,233

2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,290

3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,409.

4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,588…

9. Ирина Кузнецова (Россия) — 37,970…

11. Дарья Качанова (Россия) — 38,079.