Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на втором этапе КМ в Херенвене

Российский конькобежец Павел Кулижников одержал победу на дистанции 500 м на втором этапе Кубка мира в Херенвене (Нидерланды). Второе место занял канадец Лоран Дюбрей. Бронзовую медаль разделили голландец Дай Дай Нтаб и россиянин Артём Арефьев, показавшие одинаковое время.
На той же дистанции у женщин россиянка Ангелина Голикова стала второй. Первенствовала голландка Фемке Кок, третьей стала австрийка Ванесса Херцог.
Кубок мира. Второй этап. Херенвен, Нидерланды
Мужчины, 500 м
1. Павел Кулижников (Россия) — 34,475
2. Лоран Дюбрей (Канада) — 34,520
3. Дай Дай Нтаб (Нидерланды) — 34,588
3. Артём Арефьев (Россия) — 34,588…
6. Руслан Мурашов (Россия) — 34,633…
13. Виктор Муштаков (Россия) — 34,910.
Женщины, 500 м
1. Фемке Кок (Нидерланды) — 37,233
2. Ангелина Голикова (Россия) — 37,290
3. Ванесса Херцог (Австрия) – 37,409.
4. Ольга Фаткулина (Россия) — 37,588…
9. Ирина Кузнецова (Россия) — 37,970…
11. Дарья Качанова (Россия) — 38,079.
- 30 января 2021
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