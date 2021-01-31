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Конькобежцы Голикова и Трофимов — призёры второго этапа Кубка мира в Херенвене

Российские конькобежцы Ангелина Голикова и Сергей Трофимов стали призёрами второго этапа Кубка мира, который проходил в Херенвене (Нидерланды). В третий день соревнований Голикова завоевала серебряную медаль на дистанции 1000 м, уступив 0,09 секунды американке Бриттани Боу. Третьей была голландка Фемке Кок.

Сергей Трофимов замкнул призовую тройку на дистанции 5000 м. Победил голландец Патрик Руст, второе время показал Нильс ван дер Пул из Швеции.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Второй этап. Херенвен, Нидерланды

Женщины. 1000 м

1. Бриттани Боу (США) – 1.13,960.

2. Ангелина Голикова (Россия) – 1.14,054.

3. Фемке Кок (Нидерланды) – 1.14,475….

7. Елизавета Голубева (Россия) – 1.14,882.

8. Ольга Фаткулина (Россия) – 1.15,080.

Мужчины. 5000 м

1. Патрик Руст (Нидерланды) – 6.05,960.

2. Нильс ван дер Пул (Швеция) – 6.08,393.

3. Сергей Трофимов (Россия) – 6.10,865…

8. Данила Семериков (Россия) – 6.13,946…

10. Руслан Захаров (Россия) – 6.16,609.