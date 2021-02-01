Николай Круглов стал экспертом конкурса креативных спортивных проектов «Ты в игре»

Серебряный призёр Олимпийских игр, четырёхкратный чемпион мира по биатлону Николай Круглов выступит экспертом федерального спортивного конкурса «Ты в игре», организованного Министерством спорта России и АНО «Национальные приоритеты» в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография».
«На мой взгляд, очень важно заинтересовать людей доступностью спорта и приучить их к регулярной физической активности. И желающих поделиться своими «рецептами» развития любительского спорта в России довольно много – они рассредоточены по всей стране и занимаются совершенно разными спортивными направлениями. Этот проект даст новый импульс развитию пока ещё не самых популярных в нашей стране видов спорта», — сказал Круглов.
Среди участников конкурса «Ты в игре» – спортивные энтузиасты, представляющие самые разные направления спорта, в том числе и биатлон. Цель конкурса «Ты в игре» – поиск и поддержка креативных проектов, направленных на популяризацию физической активности и здорового образа жизни. Согласно условиям участия, спортивные проекты должны быть действующими на момент подачи заявки, а также демонстрировать возможность дальнейшего роста. Победитель получит 1 млн рублей на развитие проекта, а всего финансовая поддержка будет оказана 10 лучшим командам конкурса.
На данный момент на конкурс подано более 797 заявок из 74 российских регионов. По числу поданных заявок лидируют Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург, Иркутск, Томск, Красноярск и Уфа. До окончания приёма заявок осталось две недели. Уже 15 февраля регистрация будет закрыта, и к работе приступит Экспертный совет. В него входят ведущие управленцы российского спорта, создатели успешных стартапов и известные спортсмены.
- 1 февраля 2021
-
20:50
-
20:12
-
19:19
-
19:06
-
18:46
-
17:29
-
16:33
-
14:30
-
14:13
-
14:06
-
13:33
-
13:09
-
12:49
-
12:12
-
12:07
-
12:00
-
11:13
-
10:54
-
10:39
-
10:11
-
09:10
-
00:30
-
00:10
- 31 января 2021
-
23:54
-
23:31
-
23:29
-
23:05
-
22:44
-
22:24
-
22:09
-
21:35
-
21:19
-
21:08
-
20:23
-
20:07