ВАДА не будет обжаловать решение CAS по делу РУСАДА

Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу РУСАДА, сообщается на сайте ВАДА.

Срок подачи апелляции истёк сегодня, 2 февраля.

«Следуя единогласным советам внутренних и внешних консультантов по юридическим вопросам, ВАДА твёрдо убеждено, что апелляция не имела бы никакого смысла, и решило отказаться от её подачи», — говорится в заявлении.

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. РУСАДА также решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.