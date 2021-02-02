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ВАДА не будет обжаловать решение CAS по делу РУСАДА

ВАДА не будет обжаловать решение CAS по делу РУСАДА
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Всемирное антидопинговое агентство (ВАДА) не будет подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу РУСАДА, сообщается на сайте ВАДА.

Срок подачи апелляции истёк сегодня, 2 февраля.

«Следуя единогласным советам внутренних и внешних консультантов по юридическим вопросам, ВАДА твёрдо убеждено, что апелляция не имела бы никакого смысла, и решило отказаться от её подачи», — говорится в заявлении.

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. РУСАДА также решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.

РУСАДА решило не оспаривать вердикт CAS
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