В РУСАДА отреагировали на решение ВАДА не обжаловать решение CAS

Исполняющий обязанности генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Михаил Буханов прокомментировал решение Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) не подавать апелляцию на решение Спортивного арбитражного суда (CAS).

Напомним, 17 декабря 2020 года CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. Ранее РУСАДА также решило не подавать апелляцию на вердикт CAS.

«Ожиданий и тем более опасений у нас не было. Суть судебного процесса заключается в том, что каждая из сторон имеет возможность высказать свою позицию или несогласие с ней. Поэтому мы были готовы к любому развитию событий и любому решению наших партнёров.

Как мы уже отмечали, одним из мотивов нашего решения не подавать апелляцию было желание перевернуть страницу и тесно работать с ВАДА с целью достижения полного восстановления статуса РУСАДА. Мы верим, что сможем сформировать прозрачную и реалистичную дорожную карту в соответствии с теми обязательствами РУСАДА, которые прописаны в кодексе ВАДА. С нашей стороны уже готовы некоторые предложения по её составлению. В конечном счёте у нас общая задача: защищать права чистых спортсменов», — цитирует Буханова «Р-Спорт».