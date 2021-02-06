Саночник Семён Павличенко занял третье место в общем зачёте Кубка мира

Россиянин Семён Павличенко занял третье место в общем зачёте Кубка мира по санному спорту по итогам сезона-2020/2021. По итогам 12 стартов Павличенко набрал 673 очка. Обладателем Кубка мира стал немец Феликс Лох (1095), его соотечественник Йоханнес Людвиг (716) занял второе место.
На заключительном этапе Кубка мира в Санкт-Морице (Швейцария) лучшим из россиян стал Роман Репилов, занявший пятое место. Победу одержал австриец Нико Гляйршер.
Санный спорт. Девятый этап Кубка мира. Санкт-Мориц, Швейцария
Мужчины. Одноместные сани
1. Нико Гляйршер (Австрия) – 2.15,852.
2. Макс Лангенхан (Германия) – 2.15,912.
3. Феликс Лох (Германия) – 2.15,926…
5. Роман Репилов (Россия) – 2.16,277.
6. Александр Горбацевич (Россия) – 2.16,356…
16. Семён Павличенко (Россия) – 2.16,989…
25. Павел Репилов (Россия) – 2.17,692.
Итоговый зачёт Кубка мира
1. Феликс Лох (Россия) – 1095.
2. Йоханнес Людвиг (Россия) – 716.
3. Семён Павличенко (Россия) – 673…
8. Роман Репилов (Россия) – 556…
12. Александр Горбацевич (Россия) – 358…
29. Павел Репилов (Россия) – 104…
33. Степан Фёдоров (Россия) – 81.
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