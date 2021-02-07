Словенки Лампич и Уревц выиграли командный спринт на этапе КМ в Ульрисехамне
Словенские лыжницы Анамария Лампич и Эва Уревц выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).
Вторыми пришли спортсменки из Швеции Линн Сван и Майя Дальквист, в тройку лучших вошли также швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих. Швейцарская команда опередила американок Джессику Диггинс и Сэйди Мёубет-Бьорнсен на 0,06 секунды, результат определил фотофиниш.
Напомним, российские лыжницы не принимали участия в командной спринтерской гонке.
Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон-2020/2021. Ульрисехамн, Швеция
Командный спринт. Женщины
1. Словения (Анамария Лампич, Эва Уревц) — 19.40,18
2. Швеция (Линн Сван, Майя Дальквист) — + 0,18
3. Швейцария (Лаурин ван дер Графф, Надине Фендрих) — +0,25
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