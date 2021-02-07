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Словенки Лампич и Уревц выиграли командный спринт на этапе КМ в Ульрисехамне

Словенки Лампич и Уревц выиграли командный спринт на этапе КМ в Ульрисехамне
Другие / Лыжный спорт 0

Словенские лыжницы Анамария Лампич и Эва Уревц выиграли командный спринт на этапе Кубка мира в Ульрисехамне (Швеция).

Вторыми пришли спортсменки из Швеции Линн Сван и Майя Дальквист, в тройку лучших вошли также швейцарки Лаурин ван дер Графф и Надине Фендрих. Швейцарская команда опередила американок Джессику Диггинс и Сэйди Мёубет-Бьорнсен на 0,06 секунды, результат определил фотофиниш.

Напомним, российские лыжницы не принимали участия в командной спринтерской гонке.

Лыжные гонки. Кубок мира. Сезон-2020/2021. Ульрисехамн, Швеция
Командный спринт. Женщины

1. Словения (Анамария Лампич, Эва Уревц) — 19.40,18
2. Швеция (Линн Сван, Майя Дальквист) — + 0,18
3. Швейцария (Лаурин ван дер Графф, Надине Фендрих) — +0,25

Лыжные гонки. Кубок мира-2020/21. Этап 5, Ульрисехамн, Швеция
Женщины. Командный спринт Свободный стиль. Финал
07 февраля 2021, воскресенье. 14:45 МСК
Окончено
1
Словения
19:40.10
2
Швеция
+0.20
3
Швейцария
+0.30
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