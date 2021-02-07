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Сборная России по регби завершила чемпионат Европы — 2020 поражением от Грузии

Сборная России по регби уступила команде Грузии в матче пятого заключительного тура чемпионата Европы 2020 года со счётом 7:16. Встреча прошла на стадионе им. Месхи в Тбилиси (Грузия). У российской команды попытку совершил Богдан Федотко, реализацию — Рамиль Гайсин.

Матч должен был состояться в 2020 году, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.

Сборная Грузии уже после четырёх туров досрочно стала чемпионом Европы. Российская команда заняла в турнирной таблице предпоследнее, пятое место, набрав восемь очков.

4 февраля стало известно, что сборная России сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы, так как команде Бельгии было засчитано техническое поражение в игре против румын.

Регби. Чемпионат Европы — 2020

Пятый тур

Грузия – Россия – 16:7 (0:0).