Сборная России по регби завершила чемпионат Европы — 2020 поражением от Грузии

Сборная России по регби уступила команде Грузии в матче пятого заключительного тура чемпионата Европы 2020 года со счётом 7:16. Встреча прошла на стадионе им. Месхи в Тбилиси (Грузия). У российской команды попытку совершил Богдан Федотко, реализацию — Рамиль Гайсин.
Матч должен был состояться в 2020 году, но был перенесён из-за пандемии коронавируса.
Сборная Грузии уже после четырёх туров досрочно стала чемпионом Европы. Российская команда заняла в турнирной таблице предпоследнее, пятое место, набрав восемь очков.
4 февраля стало известно, что сборная России сохранила прописку в высшем дивизионе чемпионата Европы, так как команде Бельгии было засчитано техническое поражение в игре против румын.
Регби. Чемпионат Европы — 2020
Пятый тур
Грузия – Россия – 16:7 (0:0).
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