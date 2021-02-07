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Мария Ласицкене: на «Русской зиме» мне нужно было себя избивать, чтобы как-то настроиться

Мария Ласицкене: на «Русской зиме» мне нужно было себя избивать, чтобы как-то настроиться
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту россиянка Мария Ласицкене сравнила свой результат, показанный на турнире «Русская зима» (1,94 м), с достижением украинки Ярославы Могучих, которая на турнире в Банска-Бистрице (Словакия) взяла планку на высоте 2,06 м.

«Я в этот день не сомневалась, что у Могучих будет такой результат. Это витало в воздухе. Я поздравила Ярославу и её тренера, они молодцы. Они заставляют работать и бороться — это классно. Было грустно, что меня не было рядом. Очень хочется выступать в секторе с сильнейшими. Хочется конкуренции, которой здесь нет.

Но что здесь поделаешь? Была бы борьба на больших высотах, был бы азарт. Сегодня мне нужно было себя избивать, чтобы как-то настроиться. Этого бурлящего чувства соревнований, к сожалению, нет. Когда в секторе сильнейшие, это обязательно будет. Даже сидя на диване, смотря, как девочки прыгают, во мне всё бурлит. Всё это очевидно.

В ближайших планах – чемпионат России. Для зимнего сезона вообще достаточно стартов, и технических, и психологических. Очень хотелось бы выступить на чемпионате Европы, но тут всё зависит не от нас. Нам никто ничего не рассказывает, новостей никаких нет. Мы делаем свою работу и надеемся на лучшее", — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».

Мария Ласицкене выиграла турнир «Русская зима»
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