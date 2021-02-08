Шишкарёв назвал неудовлетворительным выступление женской сборной России на ЧЕ по гандболу

Глава Федерации гандбола России Сергей Шишкарёв прокомментировал выступление женской национальной команды на чемпионате Европы. Сборная России под руководством Амброса Мартина заняла пятое место, после турнира испанца отправили в отставку.

«Присутствовало 14 членов исполкома, подвели итоги выступления национальных команд России. Если идти по порядку, то надо было разобраться в неудачном выступлении сборной России на чемпионате Европы. Оценка, конечно, неудовлетворительная.

Я созвал заседание исполкома, поставил вопрос о досрочном разрыве контракта с господином Амбросом Мартином. Решение принял исполком. Я направил ему пятистраничный документ об отставке, который написал сам. Прошло уже более двух месяцев, а реакции на мои аргументы не последовало. Поэтому сегодня отчёт мы заслушали со стороны Алексеева, который выполнял роль ассистента.

Конечно, сборная выступила не на своём уровне, несмотря на потерю наших ведущих игроков. Команда была укомплектована очень солидно. Мы рассчитывали минимум на попадание в призёры.

Новым главным тренером единогласно выбрали Алексеева Алексея Александровича», — передаёт слова Шишкарёва корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.