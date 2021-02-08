Алия Мустафина возглавила женскую молодёжную сборную России по спортивной гимнастике

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко рассказала, что двукратная олимпийская чемпионка Алия Мустафина приступила к исполнению обязанностей старшего тренера молодёжного состава женской национальной команды.

«Сейчас со второго сбора Алия начала исполнять обязанности старшего тренера женской молодёжной сборной. Она очень серьёзно провела уже один сбор с 15 января по 6 февраля, сейчас проводит второй. По положению, человек без достаточного стажа не может официально занять пост старшего тренера. Поэтому Алия ближайший год будет являться исполняющей обязанности.

Мустафина очень хочет работать и с большим удовольствием это делает. Её очень хорошо приняли все. Я думаю, что из Алии получится очень классный тренер, и не только молодёжного состава. Мы помогаем ей по всем организационным вопросам, учим всему, а технически Алия очень грамотна. У неё прекрасная голова. Да, у неё ещё и непростой характер, но именно такие люди добиваются результата, приход Мустафиной тренером в сборную очень дорогого стоит. У Алии очень хорошие амбиции, она знает, в каком направлении должна развиваться женская спортивная гимнастика", — приводит слова Родионенко ТАСС.