«Всю жизнь буду скучать». Александра Солдатова — о художественной гимнастике

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова, которая недавно завершила карьеру, рассказала о подготовке показательного номера для Гран-при, которое пройдёт в Москве 19-20 февраля.

«Сегодня я впервые за долгое время оказалась в гимнастическом зале, чтобы составить гала-номер. Надеюсь, что смогу порадовать им вас на Гран-при.



Я неспешно размялась, а потом включила музыку, взяла в руки предмет и начала составлять упражнение. В этот момент у меня полились слёзы счастья. Я в очередной раз осознала, насколько прекрасен этот вид спорта. Когда каждую нотку пропускаешь через себя, когда ты сливаешься с предметом воедино, когда можешь передать эмоции своим телом и движениями, когда не существует ничего вокруг, нет никаких проблем, никаких переживаний, только ты и музыка.



Девочки-гимнастки, наслаждайтесь каждой тренировкой, каждым выступлением! Ловите кайф каждую секунду! Ведь мы с вами выбрали такой прекрасный вид спорта, который действительно больше, чем спорт. Это искусство в спорте.



Скучаю ли я? Да, конечно. Я всю жизнь буду скучать, но это очень светлая грусть, потому что это были прекрасные годы моей жизни, которые дали мне очень многое! Я навсегда влюблена в этот вид спорта и знаю, что это взаимно!» — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото и видео можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».