Гимнастка Солдатова показала фото и видео из ванной

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова выложила на своей странице в «Инстаграме» фото и видео, сделанные в ванной.

«Хорошего вам вечера. А я почилю немного», — подписала она публикацию.

Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.

«Ох уж эти прекрасные стопы», — написал один из подписчиков в комментариях.

«Последняя фотка кайф», — добавил другой подписчик.

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.