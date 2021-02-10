Гимнастка Солдатова показала фото и видео из ванной
Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова выложила на своей странице в «Инстаграме» фото и видео, сделанные в ванной.
«Хорошего вам вечера. А я почилю немного», — подписала она публикацию.
Посмотреть фото и видео можно в «инстаграме» Александры Солдатовой.
«Ох уж эти прекрасные стопы», — написал один из подписчиков в комментариях.
«Последняя фотка кайф», — добавил другой подписчик.
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016). В декабре 2020 года спортсменка объявила о завершении карьеры.
Гимнастка Солдатова показала яркие пляжные фото в купальнике
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