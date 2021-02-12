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Скелетонист Александр Третьяков завоевал серебро чемпионата мира

Скелетонист Александр Третьяков завоевал серебро чемпионата мира
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийский чемпион россиянин Александр Третьяков стал серебряным призёром чемпионата мира по скелетону, который проходит в Альтенберге (Германия). По сумме четырёх попыток Третьяков уступил немцу Кристоферу Гротхеру 0,28 секунды. Третьяков был быстрее всех в первой попытке, соперник выиграл остальные три.

Россияне Евгений Рукосуев и Никита Трегубов заняли пятое и шестое места. Действующий чемпион мира среди юниоров неудачно провёл первую попытку, призёр Олимпийских игр – четвёртую.

Скелетон. Чемпионат мира. Альтенберг, Германия
Мужчины

1. Кристофер Гротхер (Германия) – 3.46,31.
2. Александр Третьяков (Россия) – отставание 0,28.
3. Александр Гасснер (Германия) – +1.20.
5. Евгений Рукосуев (Россия) – +1.48.
6. Никита Трегубов (Россия) – +2,71…
19. Даниил Романов (Россия) – +5,96.

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