Скелетонист Александр Третьяков завоевал серебро чемпионата мира

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Олимпийский чемпион россиянин Александр Третьяков стал серебряным призёром чемпионата мира по скелетону, который проходит в Альтенберге (Германия). По сумме четырёх попыток Третьяков уступил немцу Кристоферу Гротхеру 0,28 секунды. Третьяков был быстрее всех в первой попытке, соперник выиграл остальные три.

Россияне Евгений Рукосуев и Никита Трегубов заняли пятое и шестое места. Действующий чемпион мира среди юниоров неудачно провёл первую попытку, призёр Олимпийских игр – четвёртую.

Скелетон. Чемпионат мира. Альтенберг, Германия

Мужчины

1. Кристофер Гротхер (Германия) – 3.46,31.

2. Александр Третьяков (Россия) – отставание 0,28.

3. Александр Гасснер (Германия) – +1.20.

5. Евгений Рукосуев (Россия) – +1.48.

6. Никита Трегубов (Россия) – +2,71…

19. Даниил Романов (Россия) – +5,96.