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Ангелина Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м

Ангелина Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м
Другие / Конькобежный спорт 0

Россиянка Ангелина Голикова стала чемпионкой мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м. Турнир сильнейших проходит в Херенвене (Нидерланды). Голикова на 0,14 секунды опередила голландку Фемке Кок. Бронзовым призёром стала ещё одна россиянка Ольга Фаткулина.

Ещё одна россиянка Дарья Качанова показала шестое время.

Отметим, что российская конькобежка стала чемпионкой мира на дистанции 500 м впервые с 1996 года, когда победу одержала Светлана Журова.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира на отдельных дистанциях. Херенвен, Нидерланды
Женщины. 500 м

1. Ангелина Голикова (Россия) – 37,141.
2. Фемке Кок (Нидерланды) – отставание 0,14.
3. Ольга Фаткулина (Россия) — +0,31...
6. Дарья Качанова (Россия) — +0,75.

Конькобежный спорт. ЧМ-2021. Отдельные дистанции
Женщины. 500 м
12 февраля 2021, пятница. 18:56 МСК
Окончено
1
Ангелина Голикова
Россия
37.141
2
Фемке Кок
Нидерланды
+0.14
3
Ольга Фаткулина
Россия
+0.31
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