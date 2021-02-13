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«Ощущение, что там включён режим самоуничтожения». Каролина Севастьянова — о политике США

«Ощущение, что там включён режим самоуничтожения». Каролина Севастьянова — о политике США
Другие / Прочие виды спорта 0
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Олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье Каролина Севастьянова разместила «сториз» на своей странице в «Инстаграме», где рассказала об отношении к политике США.

«Если бы был выбор, где жить — в России или США, что выберете?» — спросили у Каролины.

«Конечно, в России! Да, здесь свои минусы, но это несоизмеримо с тем, что происходит там. Больше всего мне жалко нормальных людей, c нормальными ценностями и взглядами на жизнь, которые живут в США и демократических штатах. Я ужасно отношусь к их политике, их «толерантности», пропаганде всего того, что просто отказываюсь воспринимать. Если в России со свободой слова сложно, то там просто катастрофа. У меня порой ощущение, что там включен режим самоуничтожения и версия про золотой миллиард уже не кажется чем-то нереальным», — написала Севастьянова.

25-летняя Севастьянова — олимпийская чемпионка 2012 года по художественной гимнастике в групповом многоборье, чемпионка юношеских Олимпийских игр 2010 года в Сингапуре, заслуженный мастер спорта России. Спортсменка объявила о завершении карьеры после Олимпиады 2012 года в Лондоне.

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