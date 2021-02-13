Фаткулина: на награждении хотела смотреть на флаг России, а не на какой-то красный значок

Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась мнением об отсутствии флага и гимна России во время церемонии награждения на проходящем в Нидерландах чемпионате мира. Напомним, Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 метров.



«Когда мы защищали мою медаль Сочи-2014, знала, что непричастна к допинговым историям и все пробы чистые. Но всё равно было ощущение, что ходишь «опушённый» и униженный, сложно было выступать на соревнованиях, потому что большинство иностранцев смотрели искоса. Чувствовала, как они смотрят, снимают, обсуждают. Когда узнала, что снова будем «нейтралами», почувствовала утрату мотивации, потому что флаг и гимн меня очень заводят.



Сегодня слушали Чайковского благодаря Ангелине Голиковой, но это совсем не те ощущения. Мне хотелось смотреть на флаг России, а не на какой-то красный значок. Очень обидно, что государство не может нас отстоять и показать, что мы сильный народ. Спортсмены страдают, терпят всё это, а к нам относится спустя рукава — мол, ничего, перебьются», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».

Ангелина Голикова — чемпионка мира по конькобежному спорту на дистанции 500 м