Фаткулина: на награждении хотела смотреть на флаг России, а не на какой-то красный значок

Российская конькобежка Ольга Фаткулина поделилась мнением об отсутствии флага и гимна России во время церемонии награждения на проходящем в Нидерландах чемпионате мира. Напомним, Фаткулина заняла третье место на дистанции 500 метров.
«Когда мы защищали мою медаль Сочи-2014, знала, что непричастна к допинговым историям и все пробы чистые. Но всё равно было ощущение, что ходишь «опушённый» и униженный, сложно было выступать на соревнованиях, потому что большинство иностранцев смотрели искоса. Чувствовала, как они смотрят, снимают, обсуждают. Когда узнала, что снова будем «нейтралами», почувствовала утрату мотивации, потому что флаг и гимн меня очень заводят.
Сегодня слушали Чайковского благодаря Ангелине Голиковой, но это совсем не те ощущения. Мне хотелось смотреть на флаг России, а не на какой-то красный значок. Очень обидно, что государство не может нас отстоять и показать, что мы сильный народ. Спортсмены страдают, терпят всё это, а к нам относится спустя рукава — мол, ничего, перебьются», — приводит слова Фаткулиной «Матч ТВ».
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