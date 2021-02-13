«Ростов-Дон» вышел в плей-офф Лиги чемпионов
Российский гандбольный клуб «Ростов-Дон» завершил выступления на групповом этапе Лиги чемпионов домашней победой над венгерским «Ференцварошем» со счётом 26:24. Самой результативной стала Юлия Манагарова, забившая 7 мячей. Шесть раз отличилась Ксения Макеева, 4 гола на счету Анны Сень, Владлена Бобровникова и Грас Заади отправили в сетку ворот соперниц по три мяча.
Благодаря этой победе «Ростов-Дон» занял первое место в группе А, набрав 21 очко в 14 матчах, и вышел в плей-офф.
Ранее из группы В в плей-офф вышел российский ЦСКА. Раунд плей-офф стартует 6 марта и завершится 14 марта.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа А. 14-й тур
«Ростов-Дон» (Россия) — «Ференцварош» (Венгрия) — 26:24 (12:12).
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