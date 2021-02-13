Павел Кулижников: уже верю, что выступлю на Олимпиаде, что всё нормально будет

Рекордсмен мира по конькобежному спорту Павел Кулижников сообщил, что после участия в чемпионате мира в нейтральном статусе поверил, что сможет поехать на Олимпийские игры в 2022 году.

Кулижников не был допущен на Игры-2018 в Пхёнчхане, однако на чемпионат мира по конькобежному спорту в Херенвене (Нидерланды) Международный союз конькобежцев (ISU) допустил всех россиян. На обоих турнирах Россия из-за санкций не могла выступить под национальным флагом.

«Сначала я не верил, что чемпионат мира будет, потом был вопрос с нашим допуском. Это тоже у нас, понятное дело, обсуждается. Но после решения CAS уже стало понятно — должны допустить. Про Олимпиаду ещё посмотрим, подождём. Но я уже верю, что выступлю, что всё нормально будет, ну а пока нейтральный статус, и из-за скомканного сезона вообще выходил на старт как на один из этапов Кубка мира. Просто потому что обстановка такая, да ещё и зрителей нет.

Мы здесь не для этого, чтобы думать о нейтральном статусе. У нас тут чемпионат мира, и моя работа — пробежать так быстро, как я могу. Я считаю, что пусть это обсуждают политики там где-то. Моя работа в другом заключается. Возможно, я пока не дорос до всего этого», — приводит слова Кулижникова РИА «Новости».

На чемпионате мира в Херенвене Кулижников, переболевший коронавирусом и получивший мышечную травму за две недели до старта, завоевал два серебра — на 500 и 1000 м.