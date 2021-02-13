ЦСКА завершил групповой этап Лиги чемпионов поражением от «Дьёра»
Гандболистки московского ЦСКА в заключительном матче группы В Лиги чемпионов проиграли на выезде венгерскому «Дьёру» со счётом 24:31. У ЦСКА самыми результативными стали Полина Ведехина и Екатерина Ильина, забившие по четыре мяча. Полина Горшкова и Антонина Скоробогатченко отличились по 3 раза.
Проиграв «Дьёру», армейские гандболистки пропустили венгерский клуб на первое место в группе В. ЦСКА завершил предварительный этап на второй позиции в подгруппе.
Напомним, в группе А первую строчку занял российский «Ростов-Дон». Матчи плей-офф женской гандбольной Лиги чемпионов начнутся с 1/8 финала 6 марта.
Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. 14-й тур
«Дьёр» (Венгрия) — ЦСКА (Россия) — 31:24 (14:13)
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