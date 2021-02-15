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У 21-летней украинской гимнастки-чемпионки обнаружили рак

У 21-летней украинской гимнастки-чемпионки обнаружили рак
Другие / Прочие виды спорта 0
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Двукратная чемпионка Европы по художественной гимнастике украинка Валерия Юзьвяк сообщила, что у неё диагностировали рак, а именно рабдомиосаркому. Об этом она рассказала в «Инстаграме».

«Мне поставили диагноз: рабдомиосаркома. Среди вас много добрых и отзывчивых людей. Хочу попросить у вас финансовой помощи. Сумма действительно очень большая. Заранее большое спасибо», — написала спортсменка на своей странице в «Инстаграме».

Рабдомиосаркома — злокачественная опухоль, происходящая из скелетной (поперечно-полосатой) мышцы; у взрослых характеризуется слабо дифференцированными продолговатыми или округлыми, причудливой формы клетками с большими ярко окрашенными ядрами. Плеоморфная рабдомиосаркома может развиться у человека в позднем зрелом возрасте; обычно эта опухоль поражает мышцы конечностей.

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