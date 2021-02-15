Мария Ласицкене: после таких прыжков хочется разбить всё и всех

Трёхкратная чемпионка мира по прыжкам в высоту Мария Ласицкене, выигравшая чемпионат России в помещении, призналась, что она недовольна показанным результатом.
Спортсменка преодолела планку на высоте 1,94 метра. Три попытки на высоте 2 метра ровно оказались неудачными.
«После таких прыжков мне хочется разбить всё и всех. Ходить и убивать (смеётся). У меня есть чувство, что могу прыгать выше, это огромная работа над тем, что я должна забыть, кто я, какие у меня титулы. Должна работать над своей техникой, над своей головой. Без конкуренции сложно подниматься высоко.
Я рада стать чемпионкой России в очередной раз, атмосфера была хорошая. В техническом плане я поговорила с тренером, работаем дальше. Понимаю, что результат кажется невысоким, но сегодня так.
Тактика сейчас — повышать технические навыки. Каждый прыжок на тренировке — золотой, все мысли над каждым движением. На турнирах прыгаю много, высоты не переношу, чтобы «напрыгиваться» в соревновательной атмосфере. Работа идёт в плане техники разбега. К сожалению, что-то было потеряно», — приводит слова Ласицкене РИА «Новости».
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