Чемпионка ОИ Яна Егорян: мне стыдно, что я живу в России. Очнитесь, посмотрите, что вокруг

Двукратная олимпийская чемпионка по фехтованию Яна Егорян призналась, что ей стыдно жить в России. Спортсменка перепостила в «сториз» своего «инстаграма» видео на тему массового отравления собак в Адлере.

«Чтобы эти люди, которые с этим были связаны, долго мучились и сдохли! Почему одни люди лечат, пристраивают, переживают, тратят огромные деньги, а какие-то конченые уроды творят вот такое? Мне стыдно, что я живу в этой стране…

Реально уже достали эти тупые посты с вашей сраной едой, деревьями, погодой и селфи… Очнитесь и посмотрите, что вокруг вас происходит… Это не только о предыдущем посте, а в целом…» — написала Егорян.

Помимо двух золотых олимпийских медалей на счету 27-летней Егорян две победы на чемпионате мира и шесть — на чемпионате Европы.