Всероссийская федерация лёгкой атлетики отправила в World Athletics план по восстановлению

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) отправила в Международную ассоциацию легкоатлетических федераций (World Athletics) стратегический план по восстановлению, сообщила исполняющая обязанности президента ВФЛА Ирина Привалова.

«Мы отправили в субботу в World Athletics стратегический план и все сопутствующие документы. Это было сделано досрочно. ВФЛА также обратилась в международную федерацию с просьбой как можно быстрее дать возможность российским легкоатлетам выступить на зимнем чемпионате Европы под нейтральным флагом. Потому что 24 февраля заканчиваются заявки», — приводит слова Приваловой ТАСС.

Напомним, 26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.