Российские ватерполисты вышли в полуфинал олимпийской квалификации

Ватерполисты сборной России вышли в полуфинал отборочного турнира Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинальном матче квалификационного турнира, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), россияне обыграли команду Канады со счётом 17:9.
За выход в финал квалификации сборная России в субботу, 20 февраля, поспорит с командой Греции. В другом полуфинале сыграют сборные Черногории и Хорватии.
Согласно формату отборочного турнира путёвки на Олимпиаду получат три лучшие команды по итогам соревнований. Их обладатели определятся 21 февраля.
Олимпийская квалификация должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена.
Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Роттердам, Нидерланды
Мужчины. 1/4 финала
Россия — Канада — 17:9 (5:2, 3:3, 4:3, 5:1)
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