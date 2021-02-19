Российские ватерполисты вышли в полуфинал олимпийской квалификации

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Ватерполисты сборной России вышли в полуфинал отборочного турнира Олимпийских игр в Токио. В четвертьфинальном матче квалификационного турнира, который проходит в Роттердаме (Нидерланды), россияне обыграли команду Канады со счётом 17:9.

За выход в финал квалификации сборная России в субботу, 20 февраля, поспорит с командой Греции. В другом полуфинале сыграют сборные Черногории и Хорватии.

Согласно формату отборочного турнира путёвки на Олимпиаду получат три лучшие команды по итогам соревнований. Их обладатели определятся 21 февраля.

Олимпийская квалификация должна была пройти в 2020 году, но из-за пандемии коронавируса была перенесена.

Водное поло. Олимпийский квалификационный турнир. Роттердам, Нидерланды

Мужчины. 1/4 финала

Россия — Канада — 17:9 (5:2, 3:3, 4:3, 5:1)