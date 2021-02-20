В Москве состоялся предпремьерный показ фильма «Белый снег» — о лыжнице Елене Вяльбе

В столичном кинотеатре «Иллюзион» состоялся закрытый показ для звезд спорта масштабного спортивного байопика «Белый снег» — о лучшей лыжнице XX века Елене Вяльбе.
Фильм прослеживает путь легендарной спортсменки от первых шагов на лыжах до триумфа на чемпионате мира 1997 года в Норвегии, где Елена завоевала пять золотых медалей из пяти возможных. На счету Вяльбе три олимпийских золота и четырнадцать золотых медалей чемпионатов мира.
Картину зрителям представили Елена Вяльбе, режиссер Николай Хомерики, продюсеры Тимур Хван, Марат Ким, Александр Пак и исполнительница главной роли Ольга Лерман.
Гостями показа стали известные спортсмены и тренеры Анна Чичерова, Александр Панжинский, Антон Шипулин, Владимир Баршанов, Дмитрий Дубровский, Ольга Зайцева, Михаил Мамиашвили, Светлана Ишмуратова и другие. Посетил показ и главный редактор «Чемпионата» Евгений Слюсаренко.
Фильм «Белый снег» выйдет в широкий прокат 4 марта.
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