Этап Кубка мира по лыжным гонкам перенесён из Норвегии в Швейцарию

Отменённый этап Кубка мира по лыжным гонкам в Холменколлене (Норвегия) будет проведён в Энгадине (Швейцария), сообщается на сайте Международной федерации лыжных видов спорта (FIS).
Напомним, из-за решения норвежских властей о карантине этапы КМ в Хольменколлене (с 12 по 14 марта) и Лиллехаммере (с 19 по 21 марта) пришлось отменить.
Теперь международная федерация сообщает, что этап, намеченный на 12–14 марта, состоится в Энгадине. 13 марта в Зурлее пройдут масс-старты на 10 км у женщин и 15 км у мужчин. 14 марта состоятся гонки преследования на 30 км у женщин и 50 км у мужчин. Женская гонка стартует в Санкт-Морице, мужская — в Малойя. Обе гонки финишируют в Шчанфе.
Напомним, был отменён и этап КМ в Нове-Место (Чехия), который должен был пройти 20 и 21 февраля. 25 февраля в Оберстдорфе (Германия) стартует чемпионат мира по лыжным видам спорта.
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