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Терезе Йохауг назвала качества, которые помогают добиваться успеха в спорте

Терезе Йохауг назвала качества, которые помогают добиваться успеха в спорте
Другие / Парусный спорт 0

Олимпийская чемпионка, 10-кратная чемпионка мира, двукратная обладательница Кубка мира в общем зачёте норвежская лыжница Терезе Йохауг рассказала о главных качествах спортсменов, которые помогают добиваться успеха.

«Гены, конечно, хорошо, но в первую очередь всё дело в воле и решительности. Мои родители не занимались спортом на высоком уровне, но и у них были такие качества, как воля и смелость. Я бы сказала, что в спорте главное воля.

Когда заметила, что во мне стали проявляться эти качества? Лет в пять-шесть. Любила кататься на лыжах. В детстве была просто переполнена энергией. Никогда не сидела на месте. Очень нравилось быть активной», — приводит слова Йохауг Dagbladet.

Ранее Терезе рассказала о подготовке к чемпионату мира по лыжным видам спорта в Оберстдорфе (Германия). Первые медали в лыжных гонках на турнире будут разыграны 25 февраля.

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