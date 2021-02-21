Сергей Устюгов упал и заработал ушибы во время контрольной гонки на трассе ЧМ

Научный сотрудник Федерации лыжных гонок России Анатолий Волков рассказал, что Сергей Устюгов не сумел завершить контрольную гонку на трассе чемпионата мира в Оберстдорфе (Германия).

«Сергей упал на спуске на первом круге, после чего сразу же завершил гонку. Отделался небольшими ушибами. В целом всё нормально, не беспокойтесь. Спуски здесь довольно опасные, особенно когда спортсмены вынуждены проходить их на деревянных ногах после километрового подъёма.



Денис Спицов сегодня, кстати, тоже прилично кувыркнулся со спуска и сломал палку. И Сергей Ардашев тоже падал. В общем, трасса тут весёлая, друзья», – написал Волков в «сториз» на своей странице в «Инстаграме».

Чемпионат мира стартует 24 февраля.