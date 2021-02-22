Юлия Ефимова: я очень устала от публичности

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова рассказала об отношении к соцсетям и публичности.

«Что будет после спорта? Поработать телеведущей на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе? Ну не знаю. Я пока не вижу себя в телевизионном эфире. Мне кажется, что это очень сложная работа.

Вот раньше я всегда была точно уверена, что хочу делать. Да, планы менялись. Но чёткое понимание было. Возникали мысли и о том, чтобы стать ведущей. Или запустить свой YouTube-канал, развивать «инстаграм», стать блогером, путешествовать по миру. Но теперь есть чувство, что я очень устала от публичности. Каждую твою фотографию, историю, любое движение обсуждают все. И я не уверена, что в будущем хочу так быть на публике.

Иногда поддерживаю к себе интерес через «Инстаграм». Понимаю, что это поможет в дальнейшем в плане спортивной карьеры. Но стоит ли продолжать эту тему? Или мне сейчас так тяжело? Не представляю, как звёзды живут с этим, у кого миллионы подписчиков в «Инстаграме». А мне так трудно. Однажды даже я написала: «Если я не выкладываю видео или фото с тренировок, это не значит, что я не плаваю или беременна». Уже устала отвечать на это в личке. Ребята, поймите — мне некогда! Я тренируюсь!

Сейчас я вернулась к американскому тренеру Дэвиду Сало. И что, должна говорить ему: «Сфотографируйте меня в купальнике, пожалуйста! Давайте я сейчас встану в красивую позу!» Мы снимаем видео по плаванию. Но я не должна всё выкладывать. Мой «инстаграм» — это рассветы и закаты, красивые места и Юлия Ефимова, когда я хорошо выгляжу.

А когда ты с утра два часа батрачил в воде, у тебя нет никакого желания фотографироваться в соцсети. Делиться надо тем, что тебе важно или нравится, или у тебя есть обязательства по контракту. Всё остальное — не моё», — приводит слова Ефимовой сайт «Матч ТВ».