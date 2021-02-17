Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике
Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала фото в откровенном купальнике. Снимок был сделан в Калифорнии (США).
«Немного зимнего настроения, но всё равно в воде», — подписала фото спортсменка.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ефимовой
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 завоёванных наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях: у российской спортсменки 15 медалей.
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