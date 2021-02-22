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Солдатова: если бы я схалтурила, такой красивой фотографии бы не получилось

Солдатова: если бы я схалтурила, такой красивой фотографии бы не получилось
Другие / Прочие виды спорта 0
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Четырёхкратная чемпионка мира и трёхкратная чемпионка Европы по художественной гимнастике Александра Солдатова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» фотографию, сделанную во время показательного выступления на Гран-при Москвы.

«Каждое выступление содержит в себе несколько десятков движений. Фотограф поймал одно из таких мгновений, которое вы сейчас видите на фотографии. Выступление гимнастки — и есть вот эти самые мгновения, которые должны быть идеально отработаны и сложены в одну композицию.

Каждое движение, каждая секунда, каждый миллиметр — из этого и складывается красота. Если бы я здесь схалтурила и сделала бы не идеально — такой красивой фотографии бы не получилось», — подписала фото Солдатова.

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

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