Панжинский: насчёт Непряевой большой вопрос

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский поделился мнением о состоянии Натальи Непряевой, которая получила травму руки на этапе Кубка мира в конце января.

«Насчёт Натальи Непряевой большой вопрос. Она не выступала на контрольных тренировках после перелома и будет пробовать себя по ходу гонки.

У женской сборной не настолько плотная и сильная скамейка запасных, и, возможно, стоит дать Наталье шанс и на классическом спринте. Мы прекрасно помним, что в прошлом году Наталья выиграла эту дисциплину на этапе Кубка мира как раз в Оберстдорфе. Даже после травмы она находится в числе фаворитов», — приводит слова Панжинского «Матч ТВ».

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