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Норвежский эксперт: Линн Сван — жёсткая версия Петтера Нортуга

Норвежский эксперт: Линн Сван — жёсткая версия Петтера Нортуга
Другие / Лыжный спорт 0
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Норвежский эксперт Петтер Скинстад поделился мнением о шведской лыжнице Линн Сван. По его словам, 21-летняя спортсменка будет главным фаворитом в спринте на чемпионате мира в Обестдорфе.

«Трасса больше подходит ей, чем другим соперницам. Она будет явным фаворитом. Линн Сван есть что терять. Это новая для ситуация для спортсменки, которая лишь в прошлом сезоне громко заявила о себе. Она никогда не представляла свою страну на чемпионате мира и никогда раньше не считалась фаворитом. Ей придётся справиться с давлением.

По стилю она немного напоминает Нортуга, но ей не хватает его юмора. Она отвечает так же жёстко, но без присущей Нортугу ухмылки. Она жёсткая версия Петтера Нортуга. Сван говорит, что думает. С Петтером Нортугом ты никогда не знал, что он на самом деле имел в виду. У него мальчишеский шарм и хитрая улыбка. Линн Сван же просто говорит всё как есть. От этого её слова кажутся ещё более жёсткими, чем могли бы быть. Но она сильная лыжница с огромными требованиями и ожиданиями от самой себя", — цитирует Скинстада TV2.

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