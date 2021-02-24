Тренер сборной России раскрыл подробности травмы Сергея Устюгова

Тренер сборной России по лыжным гонкам Маркус Крамер рассказал о состоянии Сергея Устюгова, который не избежал падения в ходе контрольной гонки перед стартом чемпионата мира в Оберстдорфе. По словам Крамера, Устюгов, скорее всего, выступит в спринте 25 февраля, однако существует всё же вероятность, что он снимется с соревнований.
«По моим ощущениям, 85 процентов, что Устюгов в четверг стартует. Основная проблема заключается в том, что у него потянута задняя поверхность левой ноги. Он во время падения на спуске практически сел в шпагат. Задняя поверхность очень важна для классического хода, особенно в спринте.
В среду в последнюю минуту перед подачей заявки на участие в спринте будет приниматься решение о том, стартует Устюгов или нет», — приводит слова Крамера «Матч ТВ».
Напомним, ранее глава Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе сообщила, что Устюгов примет участие в спринте на чемпионате мира.
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