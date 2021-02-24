«Мальчик хочет в Торунь». Мария Ласицкене отреагировала на недопуск на ЧЕ
Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отреагировала на вынужденный пропуск чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении в польском городе Торунь.
В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Мария опубликовала небольшой самодельный клип, использовав в качестве музыкального сопровождения припев песни «Мальчик хочет в Тамбов» российского исполнителя Мурата Насырова. При этом название города «Тамбов» в песне заменено на «Торунь».
24 февраля — дедлайн подачи заявки на участие спортсменов в чемпионате Европы. Так как российские легкоатлеты не получили нейтральный статус от Международной федерации, то и на первенстве континента, которое пройдёт с 5 по 7 марта в Торуни, они выступить не смогут.
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