«Мальчик хочет в Торунь». Мария Ласицкене отреагировала на недопуск на ЧЕ

Трёхкратная чемпионка мира в прыжках в высоту Мария Ласицкене отреагировала на вынужденный пропуск чемпионата Европы по лёгкой атлетике в помещении в польском городе Торунь.

В «сториз» своей страницы в «Инстаграме» Мария опубликовала небольшой самодельный клип, использовав в качестве музыкального сопровождения припев песни «Мальчик хочет в Тамбов» российского исполнителя Мурата Насырова. При этом название города «Тамбов» в песне заменено на «Торунь».

24 февраля — дедлайн подачи заявки на участие спортсменов в чемпионате Европы. Так как российские легкоатлеты не получили нейтральный статус от Международной федерации, то и на первенстве континента, которое пройдёт с 5 по 7 марта в Торуни, они выступить не смогут.