Анжелика Сидорова — о недопуске на чемпионат Европы: ну, вы поняли, season is over

Чемпионка мира, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала новость о недопуске сборной России на чемпионат Европы в помещении. Соревнования пройдут с 5 по 7 марта в Торуне (Польша). К этому времени Всемирная легкоатлетическая ассоциация не успеет рассмотреть вопрос о возвращении нейтрального статуса российским спортсменам, поэтому команда не будет допущена к соревнованиям.

«Ну вы поняли, season is over (сезон окончен. — Прим. „Чемпионата“)», — написала Сидорова.

Пост доступен в «инстаграме» Анжелики Сидоровой.

На минувшей неделе Анжелика установила лучший результат сезона в мире, одержав победу на Всероссийском фестивале прыжков с шестом в Москве. Сидорова преодолела планку на высоте 4,90 м.

Анжелика — чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года.