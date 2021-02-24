Анжелика Сидорова — о недопуске на чемпионат Европы: ну, вы поняли, season is over

Чемпионка мира, российская прыгунья с шестом Анжелика Сидорова прокомментировала новость о недопуске сборной России на чемпионат Европы в помещении. Соревнования пройдут с 5 по 7 марта в Торуне (Польша). К этому времени Всемирная легкоатлетическая ассоциация не успеет рассмотреть вопрос о возвращении нейтрального статуса российским спортсменам, поэтому команда не будет допущена к соревнованиям.
«Ну вы поняли, season is over (сезон окончен. — Прим. „Чемпионата“)», — написала Сидорова.
Пост доступен в «инстаграме» Анжелики Сидоровой.
На минувшей неделе Анжелика установила лучший результат сезона в мире, одержав победу на Всероссийском фестивале прыжков с шестом в Москве. Сидорова преодолела планку на высоте 4,90 м.
Анжелика — чемпионка мира 2019 года, чемпионка Европы 2014 года, чемпионка Европы в помещении 2015 года.
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