«Это будет во многом чемпионат сервис-бригад». Дмитрий Губерниев — о ЧМ по лыжным гонкам

Известный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал об условиях, в которых будет проходить в Оберстдорфе (Германия) чемпионат мира по лыжным гонкам.
«Что касается лыжного чемпионата мира, который начинается сейчас, то меня в первую очередь беспокоит здоровье наших спортсменов. Конечно, едва ли не главной темой будет работа сервис-бригад. Это будет во многом их чемпионат. В Германии небывалая жара, доходит до 20 градусов тепла. Кругом одна вода, так что я жду много случайностей из-за водного месива на дистанции. Мы прошлись, посмотрели. Это абсолютно беспрецедентные условия», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
Первые медали чемпионата мира будут разыграны завтра, 25 февраля, в классическом спринте. Старт пролога был перенесён на более раннее время из-за аномально тёплой погоды. Начало квалификации — в 11:00 мск.
- 24 февраля 2021
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