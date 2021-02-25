Панжинский: норвежцам выгодно, что вердикт по Большунову объявили только сегодня

Серебряный призёр Олимпийских игр 2010 года в Ванкувере российский лыжник Александр Панжинский прокомментировал ситуацию с наказанием Александра Большунова за инцидент на этапе Кубка мира в Лахти. Большунову, который на том этапе врезался в финского лыжника Йони Мяки, назначили испытательный срок и оштрафовали на 2000 франков.

«То, что вердикт по Большунову объявили только сегодня, — это выгодно норвежцам. Очень странная ситуация. Почему по прошествии такого большого количества времени после финского этапа Кубка мира вдруг всплывают какие-то новые наказания? Казалось, ситуацию уже загладили, все друг перед другом извинились, простили, и вдруг какие-то наказания.

Видимо, этим запоздалым решением пытаются подёргать за ниточки, понервировать Большунова. Но, мне кажется, Александр сейчас очень уверен в себе. Даже простуда не помешает ему. Тем более сегодня только первый старт, дальше у Большунова будет ещё много шансов. Это снимает с него нервозность. Всё будет хорошо.

Испытательный срок в пять гонок? Видимо, ждут, что Большунов кого-то заденет. Жёлтую карточку можно получить за случайный завал. Такая случайность может повлиять на исход конкретной гонки и всего турнира. Но хочется сказать, что они сделали ошибку. После ситуации в Лахти, когда Александра дисквалифицировали, в Фалуне он одержал две победы. То есть это его только разозлит. Поэтому то, что они сделали, — это, может быть, и на руку Александру. Он будет выступать с большей злостью и стремлением что-то доказать.

Большунов нечасто получает жёлтые карточки. Он достаточно чисто бегает, не лезет ни в какие острые ситуации, кроме случая в Лахти. Поэтому нам не стоит опасаться. Александр сам знает, что карточки — это для него редкость. Уверен, он будет спокоен», — сказал Панжинский в эфире «Матч ТВ».