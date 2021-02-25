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Йонна Сундлинг прокомментировала победу в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе

Йонна Сундлинг прокомментировала победу в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Шведская лыжница Йонна Сундлинг поделилась эмоциями после победы в спринте классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия).

«Не могу поверить в случившееся. Я невероятно счастлива. Одержать здесь победу просто невероятно. Соперницы были очень сильны. Это быстрая и тяжёлая трасса, и думаю, что все сегодня хорошо поработали. Конечно, я рада, что пересекла финишную линию первой», — сказала Сундлинг после гонки.

Серебряным призёром стала норвежка Майкен Касперсен Фалла. Бронза досталась словенке Анамарии Лампич. Российские лыжницы Наталья Непряева, Юлия Ступак, Христина Мацокина и Татьяна Сорина завершили борьбу на стадии четвертьфинала. Чемпионат мира в Оберстдорфе завершится 7 марта.

Шведская лыжница Йонна Сундлинг выиграла спринт на чемпионате мира в Оберстдорфе
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