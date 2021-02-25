Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Сергей Устюгов объявил об отказе участвовать в финале Кубка мира

Сергей Устюгов объявил об отказе участвовать в финале Кубка мира
Другие / ЧМ по лыжам 2021 0

Лыжник сборной России Сергей Устюгов заявил, что не собирается принимать участие в заключительном этапе сезона Кубка мира по лыжным гонкам. Финал Кубка мира пройдёт 13 и 14 марта в Энгадине (Швейцария).

«Финал Кубка мира в плане у меня не стоит. Психологически и физически я готовился к этому чемпионату мира, я понимал, что это мой потолок. Слишком много сил я отдал этой подготовке, я понимаю, что надо ехать домой, к семье, отдыхать.

Это моё видение, но Маркус (Крамер, тренер сборной России. — Прим. «Чемпионата») обеими руками за то, чтобы я ехал на финал. Я прекрасно понимаю, что это будет тяжеловато», — приводит слова Устюгова «Р-Спорт».

Сегодня, 25 февраля, Устюгов выступил в спринте на чемпионате мира в Оберстдорфе. Россиянин занял пятое место.

Сергей Устюгов — о пятом месте в спринте на ЧМ: выступал почти на морально-волевых
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021