Вяльбе: в спринте Клебо реально лучший в мире. Провал у женщин мне вообще непонятен

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поделилась мнением о результатах спринтерских гонок классическим стилем на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал спринта, в мужской гонке весь пьедестал заняли норвежцы. Александр Большунов и Сергей Устюгов финишировали четвёртым и пятым соответственно.
«Не будем посыпать голову пеплом, всё-таки первый день чемпионата мира, он ещё достаточно длинный. В любом случае, два человека были в финале. Надо уметь достойно проигрывать сильным соперникам. Считаю, что в спринте Клебо объективно реально лучший в мире, ничего тут не скажешь.
Провал в женском спринте мне вообще непонятен. Что произошло, что случилось, но ближе к вечеру пообщаемся с тренерами. По Юле Ступак мне понятно, видно было, как она боится спусков, она на них бешено открывалась. По Наталье Непряевой тоже всё ясно, нет у неё нужной формы. Как бы хорошо она ни тренировалась, всё равно тренировки с одной палкой — это не тренировки перед чемпионатом мира. Будем надеяться, что она будет набирать форму изо дня в день. У Татьяны Сориной стечение обстоятельств, финка упала, и она улетела», — приводит слова Вяльбе «Р-Спорт».
Вяльбе также рассказал, что в мужском спринте её разочаровал Глеб Ретивых.
«Я на него очень надеялась, не понимаю, что с ним. Эти забеги он бегал помедленнее, чем Большунов и Устюгов. Думаю, он тактически проиграл, потому что он всегда делает так, что не идёт в лидерах, потом садится и где-то на финише обыгрывает, но его забег не был таким сильным, чтобы пройти «лаки лузером». По Сане тоже мы понимаем, что он не сделал ту скоростную работу, которую нужно было, из-за простуды, ему надо было быстрее спуститься с гор, чтобы быстрее избавиться от болячки. Думаю, он сегодня хорошо продышался. Конечно, четвертое место — самое обидное, но спорт есть спорт. Сереге пока многого не хватает, его лимитирует состояние ноги, плеча, спины, человек скован», — сказала Елена.
- 25 февраля 2021
-
18:38
-
18:32
-
18:19
-
18:00
-
18:00
-
17:41
-
17:21
-
17:15
-
16:51
-
16:35
-
16:30
-
16:23
-
16:22
-
16:21
-
16:16
-
16:15
-
16:07
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:49
-
15:36
-
15:36
-
15:29
-
15:27
-
15:20
-
15:15
-
15:10
-
15:02
-
14:54
-
14:45
-
14:43
-
14:43
-
14:37
-
14:29