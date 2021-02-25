Рочев рассказал, чего не хватило российским лыжницам для успешного выступления в спринте

Чемпион мира в лыжных гонках Василий Рочев прокомментировал результат женского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал гонки.
«В нашей женской команде нет явного фаворита. У мужчин они есть, даже не два, а три человека. У наших девушек были шансы сегодня, были и опытные в команде: Непряева и Ступак. Что касается Сориной, у неё нет опыта олимпийского. Я сегодня смотрел трансляцию очень внимательно и обращал внимание на мелочи. Нам не хватило везения и техники прохождения спусков. Мне показалось, что функционально они готовы неплохо, а на каждом спуске получать отставание, его ещё нужно отыграть на подъёме, при этом потратив больше сил, чем соперницы. А на финишной прямой уже никто никого не спросит, кто устал больше.
То ли наши девчонки осторожничали, может, повторюсь, не хватило опыта в техническом прохождении спусков. Может быть, побереглись, но это было заметно. Причиной непрохода явилось именно это», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.
- 25 февраля 2021
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