Рочев рассказал, чего не хватило российским лыжницам для успешного выступления в спринте

Чемпион мира в лыжных гонках Василий Рочев прокомментировал результат женского спринта классическим ходом на чемпионате мира в Оберстдорфе (Германия). Напомним, российские лыжницы не смогли выйти в полуфинал гонки.



«В нашей женской команде нет явного фаворита. У мужчин они есть, даже не два, а три человека. У наших девушек были шансы сегодня, были и опытные в команде: Непряева и Ступак. Что касается Сориной, у неё нет опыта олимпийского. Я сегодня смотрел трансляцию очень внимательно и обращал внимание на мелочи. Нам не хватило везения и техники прохождения спусков. Мне показалось, что функционально они готовы неплохо, а на каждом спуске получать отставание, его ещё нужно отыграть на подъёме, при этом потратив больше сил, чем соперницы. А на финишной прямой уже никто никого не спросит, кто устал больше.



То ли наши девчонки осторожничали, может, повторюсь, не хватило опыта в техническом прохождении спусков. Может быть, побереглись, но это было заметно. Причиной непрохода явилось именно это», — сказал Рочев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Вяльбе: в спринте Клебо реально лучший в мире. Провал у женщин мне вообще непонятен