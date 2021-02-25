Иранский лыжник показывал феноменальное время на ЧМ. Выяснилось, что он срезал трассу

В квалификации чемпионата мира по лыжным гонкам в Оберстдорфе (Германия) иранский лыжник Ясин Шемшаки попал в курьёзную ситуацию.

На отметке 2,4 км лыжник был 46-м. На прохождение этого отрезка ему потребовалось более шести минут. Спустя короткое время Шемшаки преодолел отметку 7,9 км, опередив лидера гонки почти на 10 минут. Оказалось, иранец просто запутался. Трасса длиной 10 километров разделена на два круга по пять километров, и на первом из них лыжник случайно срезал часть трассы. Такую же ошибку впоследствии допустил македонец Дарко Крстески.

«Не совсем понимал, куда идти, поэтому ошибся и перепутал красную и синюю трассы», — приводит слова Шемшаки Dagbladet.

Время, показанное Шемшаки, было засчитано на отметке 5 км. В итоге иранец финишировал 40-м и получил жёлтую карточку.