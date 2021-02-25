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«Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России

«Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России, уверенно обыграв московский «Луч» в матче гандбольной Суперлиги. Встреча завершилась со счётом 37:15 (17:8).

Самой результативной в составе ростовского клуба стала правая крайняя Катарина Крпеж-Шлезак, на её счету семь забитых мячей. «Ростов-Дон» продолжает удерживать первое место в турнирной таблице Суперлиги, не проиграв ни одного матча. В 18 встречах ростовской команде удалось набрать 36 очков.

«Луч» остаётся на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 4 очка в 17 матчах.

2 марта «Ростов-Дон» сыграет в «Финале четырёх» Кубка России сезона-2020/2021. В турнире примут участие также «Лада», «Астраханочка» и «Звезда».