В Испании задержали врача, обвиняемого в хищении денежных средств фристайлистки Чаадаевой

В Испании задержали врача Евгения Блюма, обвиняемого в хищении денежных средств фристайлистки Марии Чаадаевой (в девичестве Комиссаровой) под предлогом оказания услуг по реабилитации. Об этом сообщает «Р-Спорт», ссылаясь на слова официального представителя СК РФ Светланы Петренко.
«По сообщению НЦБ Интерпола МВД России, Блюм 11 февраля 2021 года задержан правоохранительными органами Испании на территории данного государства. В связи с этим в Генеральную прокуратуру РФ Следственным комитетом предоставлены все необходимые материалы для направления в компетентные органы Испании запроса о выдаче обвиняемого российской стороне для уголовного преследования в рамках закона», — сказала Петренко.
Чаадаева получила перелом позвоночника со смещением во время тренировки по ски-кроссу на Олимпиаде-2014 в Сочи, после чего перенесла две операции. После курса восстановительного лечения Комиссарова подала в суд на клинику и просила взыскать 51 млн рублей убытков, а также компенсацию морального ущерба 5 млн рублей, так как врачи клиники обещали, что она сможет полностью выздороветь и начать ходить. При этом представители клиники заявляют, что не давали спортсменке гарантий, что она встанет на ноги, а лишь обещали помочь улучшить качество её жизни. В феврале 2019 года Невский районный суд принял решение о взыскании с клиники морального вреда в размере 40 тыс. рублей и штрафа в размере 20 тыс. рублей, так как судом было установлено, что исковое заявление Комиссарова подала после истечения срока исковой давности. Осенью 2019 года Петербургский городской суд увеличил с 60 тыс. до 3 млн рублей размер компенсации.
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