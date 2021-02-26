Гандболистка «Луча» — о поражении от «Ростова-Дон»: результат был заведомо известен

Гандболистка московского «Луча» Александра Борисова поделилась впечатлениями от поражения в матче предварительного этапа чемпионата России с «Ростовом-Дон» со счётом 15:37.



«Результат был заведомо известен. Установка на матч – отработать свои моменты и не растеряться. Справились на тройку, но я довольна настроем команды, мы старались. Спасибо сопернику за игру, для нас всегда честь играть с такими профессионалами, мы до этого уровня пока не дотягиваем, конечно», — приводит слова Борисовой официальный сайт ростовского клуба.

«Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России. В 18 встречах ростовской команде удалось набрать 36 очков. «Луч» остаётся на последнем месте в турнирной таблице Суперлиги, набрав 4 очка в 17 матчах.