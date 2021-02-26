Тренер «Луча»: хотим пожелать «Ростову-Дон» успехов во всех турнирах

Тренер московского «Луча» Иван Солодухин прокомментировал поражение в матче предварительного этапа российской женской Суперлиги с «Ростовом-Дон» со счётом 15:37.



«Хотим пожелать «Ростов-Дон» с победой и пожелать успехов в этом сезоне во всех турнирах. В целом я доволен нашей игрой, несмотря на результат. Впереди много работы, успех куётся не за один день и даже не за один сезон. У нас молодые игроки, только в этом сезоне собрали команду, произошла полная смена организации и тренерского штаба, так что будем работать», — приводит слова Солодухина официальный сайт ростовского клуба.

«Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России. «Луч» занимает последнее место.