Тренер «Луча»: хотим пожелать «Ростову-Дон» успехов во всех турнирах
Тренер московского «Луча» Иван Солодухин прокомментировал поражение в матче предварительного этапа российской женской Суперлиги с «Ростовом-Дон» со счётом 15:37.
«Хотим пожелать «Ростов-Дон» с победой и пожелать успехов в этом сезоне во всех турнирах. В целом я доволен нашей игрой, несмотря на результат. Впереди много работы, успех куётся не за один день и даже не за один сезон. У нас молодые игроки, только в этом сезоне собрали команду, произошла полная смена организации и тренерского штаба, так что будем работать», — приводит слова Солодухина официальный сайт ростовского клуба.
«Ростов-Дон» гарантировал себе первое место на предварительном этапе чемпионата России. «Луч» занимает последнее место.
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