Дарья Дмитриева: Трефилов один раз кого-то назвал «коза в сарафане»

Олимпийская чемпионка российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за московский ЦСКА, рассказала о работе со знаменитым тренером Евгением Трефиловым.

«Любим его за прикольчики. На тренировках всегда весело. Как что-то скажет — можно ржать полтренировки. Один раз он кого-то назвал „коза в сарафане“. У него столько в голове всяких мыслей, и в момент это выстреливает. Придумать такое нереально вообще. Это круто, он так много всего знает.

Мы просто все привыкли к тому, что он кричит. Все думают, что он такой большой, страшный. А на самом деле он такой хороший. С ним и поговорить можно после игры и посоветует тебе чего хочешь", — сказала Дмитриева в интервью каналу Ивана Шумилина в YouTube.