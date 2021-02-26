Дарья Дмитриева: Трефилов один раз кого-то назвал «коза в сарафане»
Олимпийская чемпионка российская гандболистка Дарья Дмитриева, выступающая за московский ЦСКА, рассказала о работе со знаменитым тренером Евгением Трефиловым.
«Любим его за прикольчики. На тренировках всегда весело. Как что-то скажет — можно ржать полтренировки. Один раз он кого-то назвал „коза в сарафане“. У него столько в голове всяких мыслей, и в момент это выстреливает. Придумать такое нереально вообще. Это круто, он так много всего знает.
Мы просто все привыкли к тому, что он кричит. Все думают, что он такой большой, страшный. А на самом деле он такой хороший. С ним и поговорить можно после игры и посоветует тебе чего хочешь", — сказала Дмитриева в интервью каналу Ивана Шумилина в YouTube.
Дмитриева: Алексеев уже давно в сборной, и мы все его прекрасно знаем
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