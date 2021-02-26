Лукашенко — о сборной Беларуси по гандболу: как можно вести в 8 мячей и потом обвалиться?
Президент Беларуси Александр Лукашенко выразил недовольство выступлением мужской команды страны на чемпионате мира по гандболу в Египте.
«Поехали в Египет, поиграли в гандбол. Я не понимаю, как можно вести в 7-8 мячей и потом обвалиться в этот же период и проиграть ещё больше.
Я вообще не понимаю: а чего не хватает, чтобы подготовиться по профильным видам спорта? Я же помню первые шаги после распада Советского Союза. Можно сказать, вообще негде было тренироваться. Сейчас — пожалуйста, самые лучшие центры", — приводит слова Лукашенко официальный сайт главы государства.
Сборная Беларуси заняла третье место в группе на предварительном этапе чемпионата мира по гандболу, а в основном раунде стала пятой и не вышла в четвертьфинал.
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